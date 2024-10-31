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رئيس مجلس القيادة يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:01 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الامريكية، ستيفن فاجن.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وافاقها المستقبلية على مختلف المستويات.

كما تطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني، و الدعم الدولي المطلوب للحد من تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري على الاوضاع المعيشية جراء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الاميركي امام التطورات المحلية، ومواقف الجمهورية اليمنية من قضايا المنطقة، وعلى وجه الخصوص ادانة الانتهاكات الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الامريكية، وتدخلاتها الانسانية والانمائية، معربا عن تطلعه الى مضاعفة جهودها في اعتراض ووقف شحنات الاسلحة الايرانية المزعزعة لامن واستقرار اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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