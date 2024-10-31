افادت مصادر بان باب الترشح لانتخاب رئيس جديد للاتحاد اليمني لكرة القدم اغلق رسميا اليوم الخميس.
وبحسب المصادر فانه تم قبول ترشح شخصين وهم احمد العيسي وابراهيم السويدي رئيس شركة الاتصالات يو لرئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم.
الكشف عن اخر مستجدات محاولة الاطاحة بالشيخ العيسي واستعدادات رئيس اكبر شركة اتصالات لمواجهته - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:01 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بان باب الترشح لانتخاب رئيس جديد للاتحاد اليمني لكرة القدم اغلق رسميا اليوم الخميس.
افادت مصادر بان باب الترشح لانتخاب رئيس جديد للاتحاد اليمني لكرة القدم اغلق رسميا اليوم الخميس.
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