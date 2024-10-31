أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

شاهد فيديو صادم للرفاهية التي يعيش فيها الحوثيين بصنعاء وصعدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد فيديو صادم للرفاهية التي يعيش فيها الحوثيين بصنعاء وصعدة - أخبار كلمتك

شاهد فيديو صادم للرفاهية التي يعيش فيها الحوثيين بصنعاء وصعدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - كلمتك/خاص:

تزدهر معيشة قيادات ومشرفي مليشيا الحوثيين يوما بعد اخر بينما ياكل اليمنيين من قوالب القمامة.
واظهر فيديو لقيادات الحوثيين في صنعاء وهم يملكون الفيلل وحدائق الرمان بينما ياكل المواطنين تحت سيطرتهم من القمامة بعد ان نهبت المليشيا مرتباتهم منذ ٩ سنوات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق