تزدهر معيشة قيادات ومشرفي مليشيا الحوثيين يوما بعد اخر بينما ياكل اليمنيين من قوالب القمامة.
واظهر فيديو لقيادات الحوثيين في صنعاء وهم يملكون الفيلل وحدائق الرمان بينما ياكل المواطنين تحت سيطرتهم من القمامة بعد ان نهبت المليشيا مرتباتهم منذ ٩ سنوات.
شاهد فيديو صادم للرفاهية التي يعيش فيها الحوثيين بصنعاء وصعدة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - كلمتك/خاص:
تزدهر معيشة قيادات ومشرفي مليشيا الحوثيين يوما بعد اخر بينما ياكل اليمنيين من قوالب القمامة.
تزدهر معيشة قيادات ومشرفي مليشيا الحوثيين يوما بعد اخر بينما ياكل اليمنيين من قوالب القمامة.
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