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بنك كبير يدشن خدمة المحفظة الالكترونية - أخبار كلمتك

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بنك كبير يدشن خدمة المحفظة الالكترونية - أخبار كلمتك

بنك كبير يدشن خدمة المحفظة الالكترونية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:

في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، تم صباح هذا اليوم, توقيع عقد تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية بين كل من البنك الاهلي اليمني وشركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات المحدودة, وذلك في احتفالية حضرها كبار المسؤولين في البنك الاهلي, وممثلين عن شركة يمن سوفت.


ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية البنك لتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة ، والتي سوف توفرها شركة يمن سوفت عبر حلولها البنكية المتوافقة مع المعايير العالمية من خلال خبرة واحترافية مكتسبة منذ 31 عاما.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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