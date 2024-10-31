بنك كبير يدشن خدمة المحفظة الالكترونية - أخبار كلمتك

في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، تم صباح هذا اليوم, توقيع عقد تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية بين كل من البنك الاهلي اليمني وشركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات المحدودة, وذلك في احتفالية حضرها كبار المسؤولين في البنك الاهلي, وممثلين عن شركة يمن سوفت.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية البنك لتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة ، والتي سوف توفرها شركة يمن سوفت عبر حلولها البنكية المتوافقة مع المعايير العالمية من خلال خبرة واحترافية مكتسبة منذ 31 عاما.