بعد اغلاقه منذ عام ٢٠١٥م اعيد فتح الطريق المؤدي الى مطار عدن الدولي صباح اليوم.
وبحسب مواطنون فانه تم فتح الطريق الرابط بين جولة الرحاب وجولة مطار عدن.
واشاروا الى انه تم فتح الخطين(ذهاب وعودة) من جولة الرحاب الى جولة مطار عدن لاول مرة منذ ٢٠١٥م.
فتح اهم طريق بعدن عقب اغلاق دام ٩ سنوات - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 صباحاً - كلمتك/خاص:
بعد اغلاقه منذ عام ٢٠١٥م اعيد فتح الطريق المؤدي الى مطار عدن الدولي صباح اليوم.
بعد اغلاقه منذ عام ٢٠١٥م اعيد فتح الطريق المؤدي الى مطار عدن الدولي صباح اليوم.
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