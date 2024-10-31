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بالصور .. حادث مروري في المحويت - أخبار كلمتك

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بالصور .. حادث مروري في المحويت - أخبار كلمتك

بالصور .. حادث مروري في المحويت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:00 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال شهود عيان بأنه مع تساقط المطر يصبح الازفلت زلق خاصه في المنعطفات والمناطق الجبيله

وأشار الشهود إلى حادث مروري في منطقة بيت البشاري في محافظة المحويت إثر إنزلاق قاطره مع سياره فورشنال.

وأكد الشهود ان هذا الرون تتزايد فيه الحوادث داعيين إلى ضرورة عمل لوحات تحذيريةe965cae20c.jpgd49064b7e9.jpgcbb5872405.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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