فضيحة جديدة.. مدير مكتب رئيس الوزراء يخفي شيكات خاصة بهؤلاء ويتسبب بازمة - أخبار كلمتك

كشفت وثيقة جديدة اسباب لجوء امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج للتحقيق مع موظفين داخل رئاسة قبل ان يقتحم مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة الاجتماع ويتسبب بمشادات كلامية مع دماج

وبحسب الوثيقة فان دماج قام بالتحقيق في اختفاء شيكات من مكتبه عقب توجيه رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بالغاء ختم رئيس الجهة في مخالفة قانونية جسيمة حسب مستشارين قانونيين.

واشار دماج الى ان باحارثة قام باخفاء وشطب شيكات جاهزة للصرف بدائرة الشؤون الادارية والمالية بشان بدل المواصلات لموظفي الامانة العامة لشهر اكتوبر وبشان عمل انترلوك بجانب سور مبنى الامانة باتجاه المجمع القضائي.

وبحسب مصادر فإن اختفاء تلك الشيكات، جاء عقب الغاء ختم الامين العام لمجلس الوزراء واعتماد ختم اخر في تجاوز لمهامه واختصاصاته الوظيفية، ما دفع دماج الى التحقيق في اختفاء بعض الشيكات المتعلقة باستحقاقات موظفي الامانة العامة.

