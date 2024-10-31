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فضيحة جديدة.. مدير مكتب رئيس الوزراء يخفي شيكات خاصة بهؤلاء ويتسبب بازمة - أخبار كلمتك

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فضيحة جديدة.. مدير مكتب رئيس الوزراء يخفي شيكات خاصة بهؤلاء ويتسبب بازمة - أخبار كلمتك

فضيحة جديدة.. مدير مكتب رئيس الوزراء يخفي شيكات خاصة بهؤلاء ويتسبب بازمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:00 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت وثيقة جديدة اسباب لجوء امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج للتحقيق مع موظفين داخل رئاسة قبل ان يقتحم مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة الاجتماع ويتسبب بمشادات كلامية مع دماج
وبحسب الوثيقة فان دماج قام بالتحقيق في اختفاء شيكات من مكتبه عقب توجيه رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بالغاء ختم رئيس الجهة في مخالفة قانونية جسيمة حسب مستشارين قانونيين.

 

واشار دماج الى ان باحارثة قام باخفاء وشطب شيكات جاهزة للصرف بدائرة الشؤون الادارية والمالية بشان بدل المواصلات لموظفي الامانة العامة لشهر اكتوبر وبشان عمل انترلوك بجانب سور مبنى الامانة باتجاه المجمع القضائي. 
وبحسب مصادر فإن اختفاء تلك الشيكات، جاء عقب الغاء ختم الامين العام لمجلس الوزراء واعتماد ختم اخر في تجاوز لمهامه واختصاصاته الوظيفية، ما دفع دماج الى التحقيق في اختفاء بعض الشيكات المتعلقة باستحقاقات موظفي الامانة العامة.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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