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بدء فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغيرات المناخية في اليمن بسقطرى - أخبار كلمتك

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بدء فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغيرات المناخية في اليمن بسقطرى - أخبار كلمتك

بدء فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغيرات المناخية في اليمن بسقطرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

بدأت امس الأربعاء فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغيرات المناخية في اليمن (2024 LCOY Yemen) بمحافظة أرخبيل سقطرى، الذي تنفذه جمعية سقطرى للحياة الفطرية ومنصة وومن امباكت (woman Impact) تحت شعار ”دربنا أخضر” وبدعم من منظمة العون الإنساني والتنمية(HAD).

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه 100 شاب وفتاة من أبناء سقطرى ويستمر يومين، إلى اشراك الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي من خلال تقديم حلول جديدة ومبتكرة، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لديهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، بما يمكّنهم من المساهمة بفعالية في الجهود الوطنية والدولية لمواجهة التغير المناخي.

وفي افتتاح المؤتمر، أكد وكيل المحافظة رائد الجريبي، أهمية استيعاب موضوع التغيير المناخي ومعرفة تأثيراته والتوجه بأفكار الشباب وسواعدهم لقيادة وصناعة الغد المشرق لهذه البقعة من الوطن، لافتاً الى اهتمام السلطة المحلية بمثل هذا المؤتمرات التي تناقش بعمق المشكلات وتضع لها الحلول المساعدة لتجاوزها. 

وبدورها اشارت مديرة عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بسقطرى هيفاء بازياد، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في ظل الأعاصير التي تعرضت لها سقطرى خلال السنوات الاخيرة .. معربة عن أملها في أن تسهم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات في الحد من الكوارث والإنذار المبكر والأمن المناخي واستدامة السلام.

من جانبه لفت ممثل منظمة هاد مكتب سقطرى ثاني محمد، الى حرص المنظمة على دعم مثل هذا الفعاليات المهمة، لمناقشة التغير المناخي وكيفية حماية الجزيرة وتنوعها البيئي من هذا التأتيراث.

فيما أوضح رئيس جمعية سقطرى للحياة الفطرية المهندس ناصر عبدالرحمن، أن هذا المؤتمر يعد فرصة للشباب لطرح أفكارهم حول التغير المناخي، والمشاركة في وضع مقترحات تسهم في صمود التنوع البيئي و التراثي في الأرخبيل في ظل ما نشهده من تغير مناخي  والحفاظ بذلك على قائمة سقطرى كأحد أهم المواقع البيئية  في العالم. 

حضر افتتاح المؤتمر وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي ومدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية في سقطرى الكابتن أحمد علي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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