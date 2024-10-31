قال الصحفي فتحي بن لزرق:امس مسكوا مجموعة مواطنين بالمعلا بتهمة السرقة..
تخيل ايش كانوا يسرقون؟
واضاف:كابل اتصالات في شارع عام، ضبطوا وهم يحفرون له اخر الليل هذا الحدث ليس حدثاً عادياً بالمطلق واذا كنت تظن انها حادثة عابرة فأنت غير محق بالمطلق..
شخص يقوم بعملية سرقة مكشوفة .
واختتم:ان يقوم مجموعة من الناس وفي مديرية كالمعلا التي لاتنام اساسا بسرقة كابل فهذا دليل ان الناس جاعت بصورة مرعبة ومفزعة جدا..نسأل الله السلامة من القادم
فتحي بن لزرق يتحدث عن امر صادم حدث في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:14 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي فتحي بن لزرق:امس مسكوا مجموعة مواطنين بالمعلا بتهمة السرقة..
قال الصحفي فتحي بن لزرق:امس مسكوا مجموعة مواطنين بالمعلا بتهمة السرقة..
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