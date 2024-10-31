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فتحي بن لزرق يتحدث عن امر صادم حدث في عدن - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يتحدث عن امر صادم حدث في عدن - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن امر صادم حدث في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:امس مسكوا مجموعة مواطنين بالمعلا بتهمة السرقة..
تخيل ايش كانوا يسرقون؟
واضاف:كابل اتصالات في شارع عام، ضبطوا وهم يحفرون له اخر الليل هذا الحدث ليس حدثاً عادياً بالمطلق واذا كنت تظن انها حادثة عابرة فأنت غير محق بالمطلق..
شخص يقوم بعملية سرقة مكشوفة .
واختتم:ان يقوم مجموعة من الناس وفي مديرية كالمعلا التي لاتنام اساسا بسرقة كابل فهذا دليل ان الناس جاعت بصورة مرعبة ومفزعة جدا..نسأل الله السلامة من القادم
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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