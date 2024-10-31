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جريمة مروعة.. مقتل فتاة على يد اشقائها وزوجاتهم بسبب هذا الامر(صورة) - أخبار كلمتك

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جريمة مروعة.. مقتل فتاة على يد اشقائها وزوجاتهم بسبب هذا الامر(صورة) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مقتل فتاة على يد اشقائها وزوجاتهم بسبب هذا الامر(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:53 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقدم مواطنين وزوجاتهم على قتل سقيقتهم في تعز
وقال الناشط سلمان محمد ال راشد:تعرضت الفتاة رؤى عبده أحمد مهيوب للتسميم من قبل اخوانها وهم احمد عبده أحمد مهيوب وهاني عبده وزوجاتهم وعمهم عبد اللطيف واولاده محرم وماجد عبد اللطيف بعد أن ارغموها على القبول بالزواج من محرم وعبد اللطيف الذي يعد صهر إخوانها.
واضاف: كانت مخطوبة على شخص يدعى معاذ محمد قاسم عبيد من قرية الشقب بمديرية المسراخ بمحافظة تعز. حيث رفضت رفضاً تام بالقبول بالزواج من محرم عبد اللطيف الذي سبق وهددها بالقتل إن لم تتزوج به بموافقة إخوانها.
واختتم: قدمت الفتاة بالشكوى إلى شيخ القرية عبد النور محمد قائد عدة مرات ولكنه لم يستجيب لها وحيث حان قرب زفافها من خطيبها معاذ محمد قاسم تم تسميمها بواسطة ضرب إبره في رقبتها ما أدت إلى وفاتها وتم إدخال جثتها ثلاجة مستشفى الثورة بمدينة تعز.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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