الأصبحي يستذكر مسيرة الفنان المصري حسن يوسف كبطل فيلم "ثورة اليمن" - أخبار كلمتك

أعرب سفير اليمن لدى المملكة المغربية، عز الدين الأصبحي، عن حزنه وأسفه لرحيل الفنان المصري حسن يوسف، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاماً، يوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود كممثل ومخرج ومنتج.

وفي ذاكرة اليمنيين، يُذكر حسن يوسف كبطل فيلم "ثورة اليمن"، حيث جسد دور الشاب الثائر الذي عاد إلى تعز من مصر وانخرط في النضال ضد حكم الإمام. أُنتج الفيلم، الذي أخرجه عاطف سالم، في القاهرة عام 1966 ضمن دعم مصر لمسار الثورة اليمنية، ويستعرض أحداث ثورة الشعب اليمني في 26 سبتمبر 1962. وشارك في الفيلم كوكبة من ألمع نجوم السينما العربية في الستينات، من بينهم عماد حمدي وماجدة وصلاح منصور، الذي جسد شخصية الإمام أحمد حميد الدين ببراعة لدرجة أن الناس خلطوا بين ملامحه وملامح الشخصية الحقيقية.

وأضاف الأصبحي أن رحيل حسن يوسف، الذي يُعرف بـ"الولد الشقي"، يعيد إلى الأذهان ذكرى أجيال من اليمنيين الذين عاشوا مسار ثورة عظيمة جسدت تعاضد الأخوة العربية في مواجهة الاستبداد.