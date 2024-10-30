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صد هجوم حوثي في تعز - أخبار كلمتك

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صد هجوم حوثي في تعز - أخبار كلمتك

صد هجوم حوثي في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص

القوات الحكومية في محور البرح تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على جبهة الكدحة غربي تعز. 

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث تمكنت القوات الحكومية من إجبار عناصر الميليشيات على الفرار بعد محاولتها التقدم في المنطقة. وتواصل القوات الحكومية تعزيز مواقعها لمنع أي محاولات تسلل جديدة من قبل الحوثيين.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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