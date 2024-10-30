صنعاء تدعو إلى هذا الأمر الهام خلال الساعات القليلة القادمة - أخبار كلمتك

دعت لجنة نصرة الأقصى في صنعاء إلى تنظيم مسيرات مليونية في ساحات المحافظات يوم الجمعة القادم تحت شعار "مع غزة ولبنان.. جاهزون لأي تصعيد أمريكي صهيوني". تأتي هذه الدعوة على خلفية التصعيد الأخير بين إسرائيل والمقاومة في غزة ولبنان، وتهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وحث الدول العربية والإسلامية على دعم القضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي يوم الجمعة مسيرات حاشدة، وصفت بالمليونية، للتأكيد على رفض أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي ضد المنطقة. وتأتي هذه المسيرات كرسالة تضامن شعبي مع القضية الفلسطينية، ودعوة للوقوف في وجه أي عدوان يستهدف المنطقة وشعوبها.