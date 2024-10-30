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صنعاء تدعو إلى هذا الأمر الهام خلال الساعات القليلة القادمة - أخبار كلمتك

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صنعاء تدعو إلى هذا الأمر الهام خلال الساعات القليلة القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء تدعو إلى هذا الأمر الهام خلال الساعات القليلة القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص

دعت لجنة نصرة الأقصى في صنعاء إلى تنظيم مسيرات مليونية في ساحات المحافظات يوم الجمعة القادم تحت شعار "مع غزة ولبنان.. جاهزون لأي تصعيد أمريكي صهيوني". تأتي هذه الدعوة على خلفية التصعيد الأخير بين إسرائيل والمقاومة في غزة ولبنان، وتهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وحث الدول العربية والإسلامية على دعم القضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي يوم الجمعة مسيرات حاشدة، وصفت بالمليونية، للتأكيد على رفض أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي ضد المنطقة. وتأتي هذه المسيرات كرسالة تضامن شعبي مع القضية الفلسطينية، ودعوة للوقوف في وجه أي عدوان يستهدف المنطقة وشعوبها.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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