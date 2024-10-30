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إطلاق تحذير عاجل للمزارعين لمدة 24 ساعة - أخبار كلمتك

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إطلاق تحذير عاجل للمزارعين لمدة 24 ساعة - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل للمزارعين لمدة 24 ساعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:22 مساءً - كلمتك/خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة الطقس الزراعية التنموية التي تشمل توقعات الطقس لمدة 24 ساعة بدءاً من الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024. النشرة تشير إلى توقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الساحلية والحدودية، مع درجات حرارة متفاوتة بين مختلف المدن.

النشرة تحذر المزارعين ومربي النحل من احتمال تأثير الأحوال الجوية على محاصيلهم وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية، مثل حماية المحاصيل الزراعية من الفيضانات والأمطار الغزيرة في المناطق التي تشهد هطولات مطرية مستمرة.

كما تركز النشرة على توفير نصائح للوقاية من الأمراض المرتبطة بالطقس الرطب وضرورة الحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الآفات الزراعية التي قد تنتشر خلال هذه الفترات.

وفيما يتعلق بمدن محددة، جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

  • صنعاء: 25/08
  • عدن: 34/27
  • تعز: 28/10
  • المكلا: 35/25

وتهدف هذه النشرة إلى مساعدة المزارعين على الاستعداد للتغيرات الجوية المتوقعة وتجنب الأضرار الناتجة عنها في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والنحل.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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