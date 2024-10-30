قضية جنات السياغي تثير الرأي العام في صنعاء والحكومة تندد - أخبار كلمتك

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على احتجاز المواطن طاهر السياغي، والد الطفلة المغتصبة جنات السياغي، وإجباره على قبول وساطة قبلية والرضوخ لحكم جائر في قضية اغتصاب ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، من قبل شقيق أحد مشرفي الحوثيين.

وأكد الإرياني أن قضية الطفلة جنات تمثل نموذجاً صارخاً للظلم والقهر الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها، وكيفية استخدام "القضاء" كأداة لشرعنة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قياداتها. وأضاف أن الحوثيين يدّعون زوراً الدفاع عن شرف اليمنيين، في حين أن ممارساتهم الإجرامية لا تقل بشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وأشار الإرياني إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على فساد الجهاز القضائي الخاضع لسيطرة الحوثيين، الذي أصبح أداة للبطش وحماية مرتكبي الجرائم. وأعلن تضامنه الكامل مع والد الطفلة جنات وكل ضحايا الحوثيين، داعياً اليمنيين والمجتمع الدولي إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام والمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

واختتم الإرياني بيانه باستنكار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، ووقف الانتهاكات المروعة بحق المدنيين اليمنيين.