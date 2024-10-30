المسوري يكشف عن تفاصيل حالة زعيم جماعة الحوثي: "وحيداً وخائفاً" - أخبار كلمتك

صرح المحامي محمد المسوري بتصريحات مثيرة حول زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، مشيراً إلى أنه لم يعد يثق بأقرب المقربين منه ويعيش حالة من القلق والرعب غير المسبوقة. وأوضح المسوري أن الحوثي ينفق مبالغ طائلة لشراء الولاءات بعد أن تأكد من وجود خيانات داخل صفوفه، خاصة في حزب الله.

وأشار المسوري إلى وجود صراعات كبيرة داخل قيادات ميليشيات الحوثي، مما أدى إلى انقسامات وتهديدات متبادلة بالقتل بين بعض القيادات، إلى جانب تهريبهم للأموال خارج اليمن. وأضاف أن هذه الصراعات تفاقمت بعد وفاة حسن نصر الله وقيادات حزب الله، نتيجة لخيانة داخلية ووشايات من النظام الإيراني.

وأكد المسوري أن ما يقوله ليس مجرد تحليل، بل معلومات مؤكدة من داخل الميليشيات نفسها، حيث يحاول البعض منهم التنصل من الحوثي بحثاً عن مأمن قبل انهيار الجماعة. ودعا إلى ترقب المزيد من المفاجآت والتصفيات القادمة في صفوف الحوثيين.