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الانتقالي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور - أخبار كلمتك

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الانتقالي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور - أخبار كلمتك

الانتقالي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - كلمتك/خاص

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، قدم الكثيري قراءة توضيحية للمشهد الاقتصادي والخدمي الصعب الذي تعيشه عدن وبقية المحافظات، وما يترتب عليه من غلاء فاحش وتدنٍ في المستوى المعيشي للمواطنين.

وحثّ الكثيري اللجان المعنية بالجمعية الوطنية في الجانبين الخدمي والاقتصادي على تكثيف نزولاتها الميدانية إلى الجهات المعنية، وتقديم مقترحات وأفكار وبدائل يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة.

وناشدت الهيئة الإدارية الأشقاء في التحالف العربي والأصدقاء في العالم للتدخل العاجل لمساعدة الشعب في مواجهة الأزمات التي تعصف به.

كما طالبت الهيئة الإدارية، في اجتماعها، الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين وصول الإيرادات المالية من جميع المحافظات إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن، ومتابعة تحصيلها، كجزء أساسي من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الحالية.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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