الانتقالي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور - أخبار كلمتك

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، قدم الكثيري قراءة توضيحية للمشهد الاقتصادي والخدمي الصعب الذي تعيشه عدن وبقية المحافظات، وما يترتب عليه من غلاء فاحش وتدنٍ في المستوى المعيشي للمواطنين.

وحثّ الكثيري اللجان المعنية بالجمعية الوطنية في الجانبين الخدمي والاقتصادي على تكثيف نزولاتها الميدانية إلى الجهات المعنية، وتقديم مقترحات وأفكار وبدائل يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة.

وناشدت الهيئة الإدارية الأشقاء في التحالف العربي والأصدقاء في العالم للتدخل العاجل لمساعدة الشعب في مواجهة الأزمات التي تعصف به.

كما طالبت الهيئة الإدارية، في اجتماعها، الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين وصول الإيرادات المالية من جميع المحافظات إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن، ومتابعة تحصيلها، كجزء أساسي من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الحالية.

