تحذير عاجل من غرفة التجارة اليوم (إنذار نهائي) - أخبار كلمتك

دعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء المستوردين والمصنعين المحليين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحديث المعايير والمواصفات.

كما أوضحت الغرفة أنه يتعين على الجميع مراجعة هيئة المواصفات والمقاييس للحصول على التفاصيل المتعلقة بالمواصفات الجديدة خلال فترة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يناير 2025، وذلك لترتيب أوضاعهم وفقاً للمتطلبات الجديدة.

وأكدت الغرفة أن تطبيق هذه المواصفات سيبدأ فور انتهاء هذه الفترة، بما يضمن تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق اليمنية.