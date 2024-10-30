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تحذير عاجل من غرفة التجارة اليوم (إنذار نهائي) - أخبار كلمتك

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تحذير عاجل من غرفة التجارة اليوم (إنذار نهائي) - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من غرفة التجارة اليوم (إنذار نهائي) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - كلمتك/خاص

دعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء المستوردين والمصنعين المحليين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحديث المعايير والمواصفات. 

كما أوضحت الغرفة أنه يتعين على الجميع مراجعة هيئة المواصفات والمقاييس للحصول على التفاصيل المتعلقة بالمواصفات الجديدة خلال فترة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يناير 2025، وذلك لترتيب أوضاعهم وفقاً للمتطلبات الجديدة. 

وأكدت الغرفة أن تطبيق هذه المواصفات سيبدأ فور انتهاء هذه الفترة، بما يضمن تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق اليمنية.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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