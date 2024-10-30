العباري يكشف عن تحالف مثير بين هؤلاء وعلاقته بجماعة الحوثي (صدمة) - أخبار كلمتك

أكد صالح العباري، مستشار شركة أرامكو، أن الدول التي تدخلت فيها إيران، مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، عانت من الدمار والفوضى بسبب تدخلها.

وصرح العباري قائلاً: "ما من أرض وطأتها إيران إلا وخربت وتركت فوضى، وتحالفت مع الغرب وإسرائيل لتحقيق مكانتها في المنطقة".

وأضاف أن الوضع الحالي يُظهر أن المنطقة تعيش بين مطرقة صلف ووقاحة دولة إسرائيل وسندان أطماع وانتهازية الدولة الصفوية الفارسية.

وتطرق العباري إلى أن حرب غزة ولبنان أكدت أن الميليشيات، مهما كانت أهدافها نبيلة، سرعان ما تطغى أهدافها الخاصة على المصالح العامة، لتصبح شوكة في ظهر الوطن، كما هو الحال في لبنان واليمن.

وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم الأزمات ويعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة.