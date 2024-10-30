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العباري يكشف عن تحالف مثير بين هؤلاء وعلاقته بجماعة الحوثي (صدمة) - أخبار كلمتك

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العباري يكشف عن تحالف مثير بين هؤلاء وعلاقته بجماعة الحوثي (صدمة) - أخبار كلمتك

العباري يكشف عن تحالف مثير بين هؤلاء وعلاقته بجماعة الحوثي (صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - كلمتك/خاص

أكد صالح العباري، مستشار شركة أرامكو، أن الدول التي تدخلت فيها إيران، مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، عانت من الدمار والفوضى بسبب تدخلها. 

وصرح العباري قائلاً: "ما من أرض وطأتها إيران إلا وخربت وتركت فوضى، وتحالفت مع الغرب وإسرائيل لتحقيق مكانتها في المنطقة".

 وأضاف أن الوضع الحالي يُظهر أن المنطقة تعيش بين مطرقة صلف ووقاحة دولة إسرائيل وسندان أطماع وانتهازية الدولة الصفوية الفارسية.

وتطرق العباري إلى أن حرب غزة ولبنان أكدت أن الميليشيات، مهما كانت أهدافها نبيلة، سرعان ما تطغى أهدافها الخاصة على المصالح العامة، لتصبح شوكة في ظهر الوطن، كما هو الحال في لبنان واليمن. 

وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم الأزمات ويعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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