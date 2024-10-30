أسعار الوقود في اليمن.. كارثة على المواطنين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - كلمتك/خاص
أُعلن اليوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، عن أسعار المشتقات النفطية في مختلف المحافظات اليمنية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
صنعاء:
- البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
عدن:
- البنزين (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)
مأرب:
- البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)
تعز:
- البنزين (حكومي): 26,500 ريال (20 لتر)
- البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)
حضرموت - المكلا:
- البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري): 16,000 ريال (20 لتر)
حضرموت - سيئون:
- البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري): 16,000 ريال (20 لتر)
تستمر هذه الأسعار في عكس التباين الكبير بين المناطق اليمنية بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة وتوفر المشتقات النفطية في الأسواق.
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