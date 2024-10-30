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أسعار الوقود في اليمن.. كارثة على المواطنين - أخبار كلمتك

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أسعار الوقود في اليمن.. كارثة على المواطنين - أخبار كلمتك

أسعار الوقود في اليمن.. كارثة على المواطنين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - كلمتك/خاص

أُعلن اليوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، عن أسعار المشتقات النفطية في مختلف المحافظات اليمنية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

صنعاء:

  • البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
  • الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

عدن:

  • البنزين (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)
  • الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)

مأرب:

  • البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
  • الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

تعز:

  • البنزين (حكومي): 26,500 ريال (20 لتر)
  • البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
  • الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)

حضرموت - المكلا:

  • البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
  • الديزل (تجاري): 16,000 ريال (20 لتر)

حضرموت - سيئون:

  • البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
  • الديزل (تجاري): 16,000 ريال (20 لتر)

تستمر هذه الأسعار في عكس التباين الكبير بين المناطق اليمنية بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة وتوفر المشتقات النفطية في الأسواق.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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