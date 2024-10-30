أسعار الوقود في اليمن.. كارثة على المواطنين - أخبار كلمتك

أُعلن اليوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، عن أسعار المشتقات النفطية في مختلف المحافظات اليمنية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

صنعاء:

البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

عدن:

البنزين (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)

مأرب:

البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)

الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

تعز:

البنزين (حكومي): 26,500 ريال (20 لتر)

البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)

حضرموت - المكلا:

البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)

الديزل (تجاري): 16,000 ريال (20 لتر)

حضرموت - سيئون:

البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)

الديزل (تجاري): 16,000 ريال (20 لتر)

تستمر هذه الأسعار في عكس التباين الكبير بين المناطق اليمنية بسبب الظروف الاقتصادية المختلفة وتوفر المشتقات النفطية في الأسواق.