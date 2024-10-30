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حالمين تشهد نقلة نوعية عقب مواصلة هذا الامر السار - أخبار كلمتك

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حالمين تشهد نقلة نوعية عقب مواصلة هذا الامر السار - أخبار كلمتك

حالمين تشهد نقلة نوعية عقب مواصلة هذا الامر السار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - كلمتك/خاص

تواصل الفرق الفنية التابعة لشركة الخضيري للمقاولات العامة تنفيذ المقطع الأول من مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق في مديرية حالمين بمحافظة لحج، وذلك بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في العاصمة عدن، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة من خلال تعزيز شبكة الطرق، مما يسهل حركة المرور ويساهم في التنمية الاقتصادية. كما يسعى إلى زيادة الأمان وتقليل الحوادث المرورية، مما يعزز من سلامة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع التنمية المحلية من خلال تحسين الوصول إلى المناطق النائية، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المديرية.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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