حالمين تشهد نقلة نوعية عقب مواصلة هذا الامر السار - أخبار كلمتك

تواصل الفرق الفنية التابعة لشركة الخضيري للمقاولات العامة تنفيذ المقطع الأول من مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق في مديرية حالمين بمحافظة لحج، وذلك بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في العاصمة عدن، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة من خلال تعزيز شبكة الطرق، مما يسهل حركة المرور ويساهم في التنمية الاقتصادية. كما يسعى إلى زيادة الأمان وتقليل الحوادث المرورية، مما يعزز من سلامة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع التنمية المحلية من خلال تحسين الوصول إلى المناطق النائية، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المديرية.