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بلاغ رسمي يكشف نتائج حريق هائل حدث في هذا المكان - أخبار كلمتك

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بلاغ رسمي يكشف نتائج حريق هائل حدث في هذا المكان - أخبار كلمتك

بلاغ رسمي يكشف نتائج حريق هائل حدث في هذا المكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - كلمتك/خاص

أكدت مؤسسة موانئ البحر العربي أن فريق الدفاع المدني في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، تمكن الأربعاء، من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب في ثلاجة أسماك بجوار ميناء المكلا.

ووفقاً لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الاربعاء، سيطرت فرق الدفاع المدني بمدينة المكلا على الحريق الهائل الذي نشب في ثلاجة الوادي للأسماك والاحياء البحرية جوار ميناء المكلا، حيث توافدت الفرق فور تلقيها بلاغ بالوصول للموقع منتصف الليلة الماضية، وباشرت في عملية إخماد ألسنة النيران لساعات متواصلة في عزل ومحاصرة النيران حتى تمكنت من السيطرة عليها.

وأشادت قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي بالجهود الكبيرة الملموسة للدفاع المدني في إخماد ألسنة اللهب بشكل كلي دون وقوع أي إصابات بشرية، وكما ثمنت إسهامات ومشاركة قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت والجهات الأمنية المختلفة وشركة النفط اليمنية بالمحافظة وبعض المواطنين.

ونوهت قيادة المؤسسة بدور العاملين في إدارة الأرصفة والساحات بالمؤسسة وإدارة العمليات البحرية بالمؤسسة وأفراد قوات خفر السواحل في العمل على إبعاد السفن الخشبية القريبة من موقع الحريق في خطوة سليمة للسلامة والأمان ، إضافة إلى استعدادهم لأي طارئ أثناء إخماد الحريق.

ووجهت مؤسسة موانئ البحر العربي رسالة إلى الوكلاء الملاحيين والموطنين بأن الحريق خارج الميناء ولم يؤثر في السفن أو ممتلكات الميناء أو صوامع الغلال والعمل مستمر بالميناء بشكل طبيعي في أرصفة وساحات الميناء.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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