تحديث جديد لاسعار الصرف الان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:34 مساءً - كلمتك/خاص
أعلن بنك صنعاء المركزي عن تحديث أسعار الصرف ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالاً يمنياً.
- سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالاً يمنياً.
- سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالاً سعودياً.
تأتي هذه الأسعار في ظل التغيرات المستمرة في سوق العملات المحلية والدولية، مما يعكس الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.
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