تحديث جديد لاسعار الصرف الان - أخبار كلمتك

أعلن بنك صنعاء المركزي عن تحديث أسعار الصرف ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالاً يمنياً.

سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالاً يمنياً.

سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالاً سعودياً.

تأتي هذه الأسعار في ظل التغيرات المستمرة في سوق العملات المحلية والدولية، مما يعكس الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.