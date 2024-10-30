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تحديث جديد لاسعار الصرف الان - أخبار كلمتك

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تحديث جديد لاسعار الصرف الان - أخبار كلمتك

تحديث جديد لاسعار الصرف الان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:34 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن بنك صنعاء المركزي عن تحديث أسعار الصرف ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالاً يمنياً.
  • سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالاً يمنياً.
  • سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالاً سعودياً.

تأتي هذه الأسعار في ظل التغيرات المستمرة في سوق العملات المحلية والدولية، مما يعكس الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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