عاجل:تدشين صرف التسوية للمسرحين قسرا عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

أوضح رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين الجنوبيين قسرًا، العميد د. عبده المعطري، على صفحته الرسمية على فيسبوك تفاصيل مهمة بشأن تسوية المتقاعدين العسكريين.

ودعا العميد المعطري جميع المستفيدين من التسوية في القوات المسلحة إلى التوجه اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، إلى فروع بنك القطيبي لاستلام تسوية شهر سبتمبر، وذلك للذين استلموا سابقًا تسويات الأشهر 8، 7، و6. كما سيتم صرف تسوية لمدة 4 أشهر للذين تمت مراجعة وتصحيح أسمائهم ولم يستلموا من قبل.

وأشار المعطري إلى أن موعد تسوية منتسبي الأمن والأمن السياسي سيحدد في وقت لاحق ، أما بالنسبة لتسوية المدنيين، فأكد أن الأمور تسير بشكل جيد وشبه مكتملة، مع وجود بعض الأعمال الروتينية البسيطة التي سيتم تجاوزها قريبًا. وسنوافيكم بأي مستجدات في هذا السياق.

وحث العميد المعطري الأفراد الذين تحمل أسماؤهم ثلاثية على الإسراع في مراجعة وتصحيح أسمائهم في مقر اللجنة المالية بوزارة الدفاع.