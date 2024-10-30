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عاجل:خروج وشيك لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

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عاجل:خروج وشيك لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خروج وشيك لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:04 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بنفاد كميات الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
وقالت مصادر:300 الف لتر ديزل وقود محطات توليد الكهرباء في عدن وباقي المحافظات الجنوبية ( كل ما تبقى من شحنات الديزل ) .
واضاف:محطة بترو مسيلة في عدن تمون يوميا 3 قاطرات نفط خام وتنتج 55 - 60 ميجاوات 
عدن قادمة على أزمة كهرباء ابتداء من يوم غد .
من/احمد كرامة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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