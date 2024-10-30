افادت مصادر بنفاد كميات الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
وقالت مصادر:300 الف لتر ديزل وقود محطات توليد الكهرباء في عدن وباقي المحافظات الجنوبية ( كل ما تبقى من شحنات الديزل ) .
واضاف:محطة بترو مسيلة في عدن تمون يوميا 3 قاطرات نفط خام وتنتج 55 - 60 ميجاوات
عدن قادمة على أزمة كهرباء ابتداء من يوم غد .
من/احمد كرامة
عاجل:خروج وشيك لكهرباء عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:04 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بنفاد كميات الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
افادت مصادر بنفاد كميات الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
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