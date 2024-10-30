قال محمد المسوري:الذي في الجراف (الضاحية الشمالية بصنعاء)جاء دوركم بعد الضاحية الجنوبية في بيروت.
واضاف:الذي في صعدة (شمال اليمن)جاء دوركم بعد الذي في جنوب لبنان المعادلة تغيرت الإنتخابات الأمريكية مع الصفقة الإيرانية أصبح الأمر مختلف.
واختتم:لن تكونوا أغلى من سليماني وحسن زميرة..الخ آللهم أسعدنا بهلاك الحوثة أجمعين.
محامي صالح:جاء دور ضرب صنعاء عسكريا وسيتم استهداف هذه الاحياء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:
قال محمد المسوري:الذي في الجراف (الضاحية الشمالية بصنعاء)جاء دوركم بعد الضاحية الجنوبية في بيروت.
قال محمد المسوري:الذي في الجراف (الضاحية الشمالية بصنعاء)جاء دوركم بعد الضاحية الجنوبية في بيروت.
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