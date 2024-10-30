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مدير عام المنصورة يدشن إنشاء حديقة جديدة في شارع التسعين - أخبار كلمتك

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مدير عام المنصورة يدشن إنشاء حديقة جديدة في شارع التسعين - أخبار كلمتك

مدير عام المنصورة يدشن إنشاء حديقة جديدة في شارع التسعين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - كلمتك/خاص:


دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي االيوم "الأربعاء"، العمل في مشروع إنشاء حديقة جديدة في شارع التسعين، الممول من السلطة المحلية بالمديرية، وبإشراف قطاع التحسين بصندوق النظافة وتحسين المدينة عدن.


وأطلع الداؤودي بمعية مستشاره، عوض حسن، وعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، المهندس رأفت كوكني، على الأعمال الجارية في المشروع، مستمعين من نائب المدير العام التنفيذي لشؤون التحسين بصندوق النظافة بعدن، سالمين علوي، إلى شرح عن طبيعة عمل المشروع، والذي يقام على مساحة تقدر "7000" متر مربع.


وأوضح *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي*، أن مشروع هذه الحديقة، يأتي ضمن خمسة مشاريع لإنشاء حدائق جديدة في المساحة الجانبية من شارع التسعين، والتي تمتد من تقاطع بئر فضل وصولاً إلى دوار السفينة، ( منها حديقة حنين والذي تم إنتهاء العمل منها وأفتتحت مؤخراً ) في إطار خطط وبرامج السلطة المحلية بالمديرية في إنشاء وتأهيل الحدائق والمتنزهات العامة.


وأشار الداؤودي إلى حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة، على صيانة وتطوير الحدائق المنتزهات وإيجاد متتفسات عامة للمواطنين للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة، ناهيك إلى إبراز المديرية بمنظرها الجمالي وإعادة رونقها ومظهرها اللائق، ترجمة لتوجيهات *معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس

محمد القادري

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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