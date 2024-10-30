مدير عام المنصورة يدشن إنشاء حديقة جديدة في شارع التسعين - أخبار كلمتك



دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي االيوم "الأربعاء"، العمل في مشروع إنشاء حديقة جديدة في شارع التسعين، الممول من السلطة المحلية بالمديرية، وبإشراف قطاع التحسين بصندوق النظافة وتحسين المدينة عدن.



وأطلع الداؤودي بمعية مستشاره، عوض حسن، وعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، المهندس رأفت كوكني، على الأعمال الجارية في المشروع، مستمعين من نائب المدير العام التنفيذي لشؤون التحسين بصندوق النظافة بعدن، سالمين علوي، إلى شرح عن طبيعة عمل المشروع، والذي يقام على مساحة تقدر "7000" متر مربع.



وأوضح *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي*، أن مشروع هذه الحديقة، يأتي ضمن خمسة مشاريع لإنشاء حدائق جديدة في المساحة الجانبية من شارع التسعين، والتي تمتد من تقاطع بئر فضل وصولاً إلى دوار السفينة، ( منها حديقة حنين والذي تم إنتهاء العمل منها وأفتتحت مؤخراً ) في إطار خطط وبرامج السلطة المحلية بالمديرية في إنشاء وتأهيل الحدائق والمتنزهات العامة.



وأشار الداؤودي إلى حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة، على صيانة وتطوير الحدائق المنتزهات وإيجاد متتفسات عامة للمواطنين للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة، ناهيك إلى إبراز المديرية بمنظرها الجمالي وإعادة رونقها ومظهرها اللائق، ترجمة لتوجيهات *معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس

محمد القادري