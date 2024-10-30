رئيس مجلس القيادة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة للبحث في المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء الى مسار الاصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، والمملكة المتحدة، والتدخلات الانسانية والانمائية البريطانية في مختلف المجالات، متطلعا الى دعم دولي لخطة الانقاذ الاقتصادي، ومصفوفتها العاجلة لتعزيز موقف العملة الوطنية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعهتا المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما اكد فخامة الرئيس مواقف اليمن الثابتة ازاء التطورات في المنطقة وفي المقدمة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة ودعم كافة الجهود الرامية الى تحقيق تطلعاته المشروعة بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن تحالف حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.