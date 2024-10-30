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الوزير البكري يناقش مع نائب محافظ أبين هموم الأندية ومشاريع البنى التحتية - أخبار كلمتك

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الوزير البكري يناقش مع نائب محافظ أبين هموم الأندية ومشاريع البنى التحتية - أخبار كلمتك

الوزير البكري يناقش مع نائب محافظ أبين هموم الأندية ومشاريع البنى التحتية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - كلمتك/خاص:

ناقش معالي وزير الشباب والرياضة، نايف صالح البكري، اليوم الاربعاء، مع نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، عدد من المشاكل والهموم المتعلقة برياضة المحافظة وانديتها ومشاريع البنى التحتية.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل قطاع المشاريع محسن علي بيبك، شكر البكري الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في أبين بقيادة محافظ المحافظة اللواء أبوبكر حسين سالم، ودعمها لمختلف النشاطات والفعاليات الرياضية المقامة، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، ونوابه، ورئيس الحكومة د. أحمد عوض بن مبارك، برياضة أبين وشبابها.

ووجه البكري، "قطاع المشاريع باستكمال الأعمال المتبقية في ملعب الشهداء بالعاصمة زنجبار (أول ملعب دولي في اليمن)، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى (90 في المائة)، ووضع الدراسات الخاصة بتأهيل الصالة الرياضية الوحيدة في المحافظة، بالإضافة إلى استكمال العمل في المنشآت الخاصة بأندية (الفجر الجديد، وبناء، وشباب الدرجاج)، بمديرية خنفر".

كما وجه بـ "صرف مخصصات الأندية الرياضية وموازنة المكتب، بالإضافة إلى صرف المبلغ المخصص بسور ملعب نادي أحور والحفاظ على أرضيته، وتكليف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بتقديم مقترح بشأن تعيين إدارة لملعب الشهداء، مؤكدًا أن الوزارة تولي أبين وشبابها اهتمامًا خاصًا، بالنظر إلى ما تقدمه من مواهب لرياضة الوطن في مختلف الألعاب".

في السياق ذاته، نقل الحامد تحيات محافظ أبين أبوبكر حسين لمعالي الوزير البكري، مؤكدًا أن ابين ستبقى الحاضن الأول للمواهب والنجوم على مستوى الجمهورية، وهي بحاجة إلى استكمال مشاريع البنى التحتية فيها، والاهتمام بأنديتها نظرًا إلى ما تعانيه من مشاكل وعراقيل في تسيير أنشطتها المختلفة.

وكان وكيل قطاع المشاريع والاستثمار محسن علي بيبك، قد قدّم شرحًا تفصيلًا عن مشاريع البنى التحتية في المحافظة والأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز ملعب الشهداء بزنجبار، مؤكدًا استئناف العمل فيه قريبًا بعد أن تم حلحلة المشاكل المالية، والنزول إلى الصالة الرياضية للوضع الدراسات الخاصة بتأهيلها بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة في ابين أحمد صالح الراعي، ومدير عام المراجعة الداخلية شوقي البكاري.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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