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الكثيري يدعو المنظمات الدولية للقيام بدورها في هذا الملف - أخبار كلمتك

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الكثيري يدعو المنظمات الدولية للقيام بدورها في هذا الملف - أخبار كلمتك

الكثيري يدعو المنظمات الدولية للقيام بدورها في هذا الملف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:06 مساءً - كلمتك/ خاص

التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، رئيسة مبادرة "أيادي السلام" في محافظة أبين، أروى أبوبكر باسحيم.

وخلال اللقاء، الذي حضره العميد طيار ناصر السعدي، رئيس الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تمت مناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، الذين يتوافدون بأعداد كبيرة إلى محافظة أبين عبر السواحل، وما يشكله ذلك من مخاطر صحية واجتماعية على أبين والجنوب عمومًا.

وشدد الكثيري على سرعة رفع تقرير شامل حول وضع اللاجئين في المخيم الواقع بمنطقة "تمحن" في أبين، نظرًا لما تشكله الهجرة غير الشرعية من تحديات كبيرة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية، داعيا في السياق المنظمات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بدورها في مساعدة السلطات على توفير بيئة ملائمة لهم صحيًا وإنسانيًا وتقديم حلول ناجعة لهذا الملف الشائك.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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