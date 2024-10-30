الكثيري يدعو المنظمات الدولية للقيام بدورها في هذا الملف - أخبار كلمتك

التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، رئيسة مبادرة "أيادي السلام" في محافظة أبين، أروى أبوبكر باسحيم.

وخلال اللقاء، الذي حضره العميد طيار ناصر السعدي، رئيس الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تمت مناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، الذين يتوافدون بأعداد كبيرة إلى محافظة أبين عبر السواحل، وما يشكله ذلك من مخاطر صحية واجتماعية على أبين والجنوب عمومًا.

وشدد الكثيري على سرعة رفع تقرير شامل حول وضع اللاجئين في المخيم الواقع بمنطقة "تمحن" في أبين، نظرًا لما تشكله الهجرة غير الشرعية من تحديات كبيرة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية، داعيا في السياق المنظمات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بدورها في مساعدة السلطات على توفير بيئة ملائمة لهم صحيًا وإنسانيًا وتقديم حلول ناجعة لهذا الملف الشائك.