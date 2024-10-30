عاجل:الحوثيين يتخذون هذا الامر بحق والد الطفلة المغتصبة جنات بصنعاء عقب حملة كبيرة - أخبار كلمتك

اجبرت حملة كبيرة مليشيا الحوثي على اطلاق سراح والد الطفلة المغتصبة بصنعاء جنات.

وقال القيادي نصر الدين عامر:‏تضامني مع والد الطفلة جنات ومزيد من التفاصيل .. ونبشركم والد الطفلة تم الإفراج عنه وإصلاح الغلط والعدالة ستتحقق بإذن الله

ياتي ذلك عقب تدشين حملة تضامن غير مسبوقة مع والد الطفلة جنات مااجبر المليشيا على الافراج عنه عقب اعتقال دام ايام بسبب رفضه حكم جائر من محكمة الحوثيين ضد مغتصب طفلته