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عاجل:الحوثيين يتخذون هذا الامر بحق والد الطفلة المغتصبة جنات بصنعاء عقب حملة كبيرة - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثيين يتخذون هذا الامر بحق والد الطفلة المغتصبة جنات بصنعاء عقب حملة كبيرة - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يتخذون هذا الامر بحق والد الطفلة المغتصبة جنات بصنعاء عقب حملة كبيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:15 مساءً - كلمتك/خاص:

اجبرت حملة كبيرة مليشيا الحوثي على اطلاق سراح والد الطفلة المغتصبة بصنعاء جنات.
وقال القيادي نصر الدين عامر:‏تضامني مع والد الطفلة جنات ومزيد من التفاصيل .. ونبشركم والد الطفلة تم الإفراج عنه وإصلاح الغلط والعدالة ستتحقق بإذن الله
ياتي ذلك عقب تدشين حملة تضامن غير مسبوقة مع والد الطفلة جنات مااجبر المليشيا على الافراج عنه عقب اعتقال دام ايام بسبب رفضه حكم جائر من محكمة الحوثيين ضد مغتصب طفلته

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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