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طفش بمطايب المرق بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء - أخبار كلمتك

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طفش بمطايب المرق بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء - أخبار كلمتك

طفش بمطايب المرق بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:15 مساءً - كلمتك / خاص :

تحولت جلسة صلح بين مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج الى ساحة عراك وطفش بمطايب المرق.

وقالت مصادر خاصة انه تم جمع باحارثة ودماج في ديوان عضو المجلس الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي لتناول الغذاء والصلح بينهما ، الا ان باحارثة طفش دماج بمطيبة مرق ، فيما تدخل الحاضرون لمنع العراك بالايدي وتم احضار قميص اخر لدماج بدل القميص المتسخ بالمرق.

وفشل رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك في حل المشاكل القائمة بين مدير مكتبه وامينه العام ، فيما تقول مصادر ان بن مبارك منح باحارثة صلاحيات لم يمنحها رئيس وزراء لمدير مكتبه منذ عقود.

يذكر ان باحارثة يتولى منصبي رئيس هيئة الاراضي ومدير مكتب رئيس الوزراء في الوقت نفسه.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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