طفش بمطايب المرق بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء - أخبار كلمتك

تحولت جلسة صلح بين مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج الى ساحة عراك وطفش بمطايب المرق.

وقالت مصادر خاصة انه تم جمع باحارثة ودماج في ديوان عضو المجلس الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي لتناول الغذاء والصلح بينهما ، الا ان باحارثة طفش دماج بمطيبة مرق ، فيما تدخل الحاضرون لمنع العراك بالايدي وتم احضار قميص اخر لدماج بدل القميص المتسخ بالمرق.

وفشل رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك في حل المشاكل القائمة بين مدير مكتبه وامينه العام ، فيما تقول مصادر ان بن مبارك منح باحارثة صلاحيات لم يمنحها رئيس وزراء لمدير مكتبه منذ عقود.

يذكر ان باحارثة يتولى منصبي رئيس هيئة الاراضي ومدير مكتب رئيس الوزراء في الوقت نفسه.