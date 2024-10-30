مدير مكتب رئيس الوزراء يقتحم مبنى الامانة العامة بعدن - أخبار كلمتك

بعث الامين العام لمجلس الوزراء معين دماج بشكوى لرئيس الوزرائ احمد عوض بن مبارك بشان اقتحام مدير مكتبه انيس باحارثة لاجتماع بمبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدن.

وجاء بنص البلاغ

تحية طيبة وبعد ...المحترم

نود إفادة دولتكم بأن الأخ/ أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء قام اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧م باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية، حيث قام وأثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها، باقتحام الاجتماع وبرفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة وفضه مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة معللاً ذلك بأنها توجيهات دولتكم، مما أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء، كما قام بأخذ موظفين الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.

وعليه نرفع لدولتكم هذا البلاغ العاجل لعلمنا المسبق بحرصكم على إنسيابية العمل ورفضكم لمخالفة القانون بإثارة الفوضى داخل مؤسسات الدولة والتعدي على صلاحيات الآخرين والاستقواء على الموظفين بحجة أنها توجيهاتكم ولحرصنا على عدم ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة تحت ذريعة أنها توجيهات صادرة من دولتكم.

للتكرم بالإطلاع والتوجيه بالتحقيق واتخاذ ما ترونه مناسبا.

الأمين العام مجلس الوزراء : م .مطيع أحمد دماج