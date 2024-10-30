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مدير مكتب رئيس الوزراء يقتحم مبنى الامانة العامة بعدن - أخبار كلمتك

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مدير مكتب رئيس الوزراء يقتحم مبنى الامانة العامة بعدن - أخبار كلمتك

مدير مكتب رئيس الوزراء يقتحم مبنى الامانة العامة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:53 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث الامين العام لمجلس الوزراء معين دماج بشكوى لرئيس الوزرائ احمد عوض بن مبارك بشان اقتحام مدير مكتبه انيس باحارثة لاجتماع بمبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدن.
وجاء بنص البلاغ

تحية طيبة وبعد ...المحترم

نود إفادة دولتكم بأن الأخ/ أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء قام اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧م باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية، حيث قام وأثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها، باقتحام الاجتماع وبرفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة وفضه مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة معللاً ذلك بأنها توجيهات دولتكم، مما أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء، كما قام بأخذ موظفين الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.

وعليه نرفع لدولتكم هذا البلاغ العاجل لعلمنا المسبق بحرصكم على إنسيابية العمل ورفضكم لمخالفة القانون بإثارة الفوضى داخل مؤسسات الدولة والتعدي على صلاحيات الآخرين والاستقواء على الموظفين بحجة أنها توجيهاتكم ولحرصنا على عدم ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة تحت ذريعة أنها توجيهات صادرة من دولتكم.

للتكرم بالإطلاع والتوجيه بالتحقيق واتخاذ ما ترونه مناسبا.

الأمين العام مجلس الوزراء : م .مطيع أحمد دماج

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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