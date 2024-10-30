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فتحي بن لزرق: لهذا السبب نحن لا تزيد مراكز دينية إضافية - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق: لهذا السبب نحن لا تزيد مراكز دينية إضافية - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق: لهذا السبب نحن لا تزيد مراكز دينية إضافية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:15 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق: بخصوص المراكز  الدينية الجديدة ، وجهة نظري الشخصية نحن لانريد مراكز دينية اضافية  نحن شعب مؤمن متدين بفطرته ومحافظ على قيمه .

واضاف : وعملا بالقاعدة الشرعية المعروفة :"  (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) فإن الاولى وبدلا من اقامة هذه المراكز الدينية انقاذ الناس من خطر المجاعة ، تأهيل الشباب توفير فرص العمل لهم، اقامة المعاهد الفنية التي تمكنهم من البحث عن فرص عمل ولو في الخارج.

واختتم: انا لست بحاجة الى الكم الهائل من الدعاة لمجتمع فقير لايقوى الشخص فيه على شراء رغيف خبز، علمتنا الحياة والوقائع ان الجائع سيسرق ولو سلطت عليه شرائع الكون كلها لذلك فالأجدى إطعام الناس بدلا من تحويلها الى قنابل متفجرة في وجه بعضها البعض ..

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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