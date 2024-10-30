فتحي بن لزرق: لهذا السبب نحن لا تزيد مراكز دينية إضافية - أخبار كلمتك

قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق: بخصوص المراكز الدينية الجديدة ، وجهة نظري الشخصية نحن لانريد مراكز دينية اضافية نحن شعب مؤمن متدين بفطرته ومحافظ على قيمه .

واضاف : وعملا بالقاعدة الشرعية المعروفة :" (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) فإن الاولى وبدلا من اقامة هذه المراكز الدينية انقاذ الناس من خطر المجاعة ، تأهيل الشباب توفير فرص العمل لهم، اقامة المعاهد الفنية التي تمكنهم من البحث عن فرص عمل ولو في الخارج.

واختتم: انا لست بحاجة الى الكم الهائل من الدعاة لمجتمع فقير لايقوى الشخص فيه على شراء رغيف خبز، علمتنا الحياة والوقائع ان الجائع سيسرق ولو سلطت عليه شرائع الكون كلها لذلك فالأجدى إطعام الناس بدلا من تحويلها الى قنابل متفجرة في وجه بعضها البعض ..