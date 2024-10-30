بطرق ملتوية .. الكشف عن أساليب جديدة يتم من خلالها تهريب العملة الصعبة من البلاد - أخبار كلمتك

قال الصحفي عبدالرحمن انيس : ظهرت مؤخرا اساليب جديدة تمكن بعض الصرافين ومهربي العملة من إخراج العملة الصعبة من البلاد، لكن بطرق ملتوية تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على اسعار الصرف.

واضاف : فخلال السنوات الماضية، قام بعض هؤلاء المهربين بضخ الاموال المراد تهريبها في سوق الخردة، مما أدى إلى تشكل سوق كبير لتهريب العملة الصعبة تحت مسمى تصدير الخردة.

وتابع: يتواصل هؤلاء مع بعض تجار الخردة المحليين، حيث يتم تقديم مبالغ ضخمة بغرض شراء الخردة المحلية والمضاربة في أسعارها تقوم هذه المجموعات من التجار برفع الأسعار إلى مستويات قياسية عن طريق شراء كميات كبيرة من الخردة.

واختتم : بعد شراء الخردة، يتم تصديرها إلى دول مثل الهند وباكستان ، ويتم إرسال الاموال التي تُحقق من عمليات البيع في الهند وباكستان إلى حسابات مصرفية في دول أخرى، حيث لا تعود هذه الأموال إلى اليمن، بل تُحوّل إلى وجهات متعددة، مما يسهم في تجفيف احتياطي البلاد من العملة الصعبة.