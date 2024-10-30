وسط شكاوي متكررة من الأهالي .. جماعة الحوثي تقدم على أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

أغلقت ‏سلطات جماعة الحوثي أحد الأسواق التجارية في صنعاء إثر خلاف مع مالك السوق حول جبايات مالية لصالح ما يُسمى "الهيئة العامة للزكاة".

حيث أقدمت عناصر حوثية على إجبار التجار على إغلاق متاجرهم في سوق الربوعي - شارع الزمر - وطرد المتسوقين منها، ثم أغلقت السوق بالكامل.

وقالت مصادر محلية أن رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة الحو.ثية، أصدرت أوامر بإغلاق السوق بعد عجز مالكه عن سداد مبلغ عشرين مليون ريال لصالح هيئة الزكاة الحو.ثية.

وشكا عدد من العاملين في السوق من توقف أعمالهم لليوم الرابع على التوالي بسبب استمرار إغلاق السوق، وعجزهم عن دفع الجبايات لمليشيا الحوثي نتيجة ركود الحركة التجارية وضعف القدرة الشرائية.

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