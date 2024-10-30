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وسط شكاوي متكررة من الأهالي .. جماعة الحوثي تقدم على أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

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وسط شكاوي متكررة من الأهالي .. جماعة الحوثي تقدم على أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

وسط شكاوي متكررة من الأهالي .. جماعة الحوثي تقدم على أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - كلمتك/ خاص

أغلقت ‏سلطات جماعة الحوثي أحد الأسواق التجارية في صنعاء إثر خلاف مع مالك السوق حول جبايات مالية لصالح ما يُسمى "الهيئة العامة للزكاة".

حيث أقدمت عناصر حوثية على إجبار التجار على إغلاق متاجرهم في سوق الربوعي - شارع الزمر - وطرد المتسوقين منها، ثم أغلقت السوق بالكامل.

وقالت مصادر محلية أن رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة الحو.ثية، أصدرت أوامر بإغلاق السوق بعد عجز مالكه عن سداد مبلغ عشرين مليون ريال لصالح هيئة الزكاة الحو.ثية.

وشكا عدد من العاملين في السوق من توقف أعمالهم لليوم الرابع على التوالي بسبب استمرار إغلاق السوق، وعجزهم عن دفع الجبايات لمليشيا الحوثي نتيجة ركود الحركة التجارية وضعف القدرة الشرائية.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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