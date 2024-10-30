إستقرار الريال اليمني عند أدنى مستوى في تاريخه( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - كلمتك/ خاص
استقر الريال اليمني عند أدنى مستوى في تأريخه، عقب انهياره المتسارع، أمام العملات الأجنبية، في عدن والمناطق المحررة.
وفيما يلي أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن، ليومنا هذا الأربعاء 30 أكتوبر، 2024، في محلات الصرافة:
أسعار الصرف في عدن:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 2042
البيع: 2048
-الريال السعودي:
الشراء: 536
البيع: 537
في صنعاء:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 537
البيع: 542
-الريال السعودي:
الشراء: 139.9
البيع:140.6
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