إستقرار الريال اليمني عند أدنى مستوى في تاريخه( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

استقر الريال اليمني عند أدنى مستوى في تأريخه، عقب انهياره المتسارع، أمام العملات الأجنبية، في عدن والمناطق المحررة.

وفيما يلي أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن، ليومنا هذا الأربعاء 30 أكتوبر، 2024، في محلات الصرافة:

أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2042

البيع: 2048

-الريال السعودي:

الشراء: 536

البيع: 537

في صنعاء:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 537

البيع: 542

-الريال السعودي:

الشراء: 139.9

البيع:140.6