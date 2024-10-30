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بعد أسبوع من اختفائه .. العثور على جثة شاب من إب مرمية في حضرموت - أخبار كلمتك

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بعد أسبوع من اختفائه .. العثور على جثة شاب من إب مرمية في حضرموت - أخبار كلمتك

بعد أسبوع من اختفائه .. العثور على جثة شاب من إب مرمية في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

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عثر مواطنون،على جثمان شاب من أبناء محافظة إب، قتل بظروف غامضة في محافظة حضرموت.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على شاب يُدعى "حسن عبدالله الغرباني" مقتولًا بطريقة مروعة في صحراء حضرموت، بعد أسبوع من اختفائه المفاجئ.

وكانت أسرة الشاب، قد ناشدت الجهات المعنية، منذ أسبوع، بمساعدتها في البحث عنه، دون جدوى، لتتفاجأ بالعثور عليه يوم الأحد الماضي، إلى جوار دراجته النارية التي يعمل عليها، في حضرموت.

وحسب المصادر، فإن الشاب الغرباني، الذي ينحدر من منطقة السحول شمال إب، انتقل للعيش مع والدته وأشقائه في مديرية "رماه" بمحافظة حضرموت منذ عدة سنوات.

وناشدت أسرة الشاب الغرباني، السلطات المحلية بمحافظة حضرموت بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وإنزال أقسى العقوبات بحق الجناة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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