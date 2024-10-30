بعد أسبوع من اختفائه .. العثور على جثة شاب من إب مرمية في حضرموت - أخبار كلمتك

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عثر مواطنون،على جثمان شاب من أبناء محافظة إب، قتل بظروف غامضة في محافظة حضرموت.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على شاب يُدعى "حسن عبدالله الغرباني" مقتولًا بطريقة مروعة في صحراء حضرموت، بعد أسبوع من اختفائه المفاجئ.

وكانت أسرة الشاب، قد ناشدت الجهات المعنية، منذ أسبوع، بمساعدتها في البحث عنه، دون جدوى، لتتفاجأ بالعثور عليه يوم الأحد الماضي، إلى جوار دراجته النارية التي يعمل عليها، في حضرموت.

وحسب المصادر، فإن الشاب الغرباني، الذي ينحدر من منطقة السحول شمال إب، انتقل للعيش مع والدته وأشقائه في مديرية "رماه" بمحافظة حضرموت منذ عدة سنوات.

وناشدت أسرة الشاب الغرباني، السلطات المحلية بمحافظة حضرموت بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وإنزال أقسى العقوبات بحق الجناة.