استياء واسع من إداريين مدارس عدن لقرار المحافظ (بيان ناري) - أخبار كلمتك

استنكر إداريين مدارس عدن قرار محافظ عدن بزيادة مرتبات المعلمين فقط .

نص البيان:

نحن إداريي مدارس عدن نعبّر عن استنكارنا الشديد لما أقرّه محافظ عدن من حرماننا من الزيادة المقررة التي تم اعتمادها لزملائنا المعلمين أصحاب الحصص. نرى في هذا القرار تمييزًا واضحًا وخلقًا للفتنة بين الكوادر التعليمية في المدارس، مما سيؤدي إلى مشاكل لا حصر لها ويؤثر سلبًا على بيئة العمل التربوي.*

نؤكد أن إداريي عدن هم جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ويقومون بدورٍ حيوي لا يقل أهمية عن دور المعلمين في تطوير العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التميز الأكاديمي. ومن هنا، فإن حرماننا من هذه الزيادة يُعد تجاوزًا للحقوق ويهدد بتفكيك النسيج المهني ويعكس تفرقة لا مبرر لها بين أفراد الأسرة التعليمية.*

كما نحمّل النقابة مسؤولية خذلانها لنا، حيث تخلت عنا دون مسوغ قانوني أو توضيح مقنع، تاركةً حقوقنا تتبدد دون حماية أو تمثيل فعلي.*

نعلن أننا، إداريي مدارس عدن، لن نتخلى عن حقوقنا المشروعة، وسنصعّد من خطواتنا خلال الأيام القادمة للمطالبة بالمساواة والإنصاف حتى ننال حقوقنا كاملةً، مثل بقية زملائنا المعلمين.*

صادر عن إداريي مدارس عدن