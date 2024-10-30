وفاة شابة بطريقة مروعة في صنعاء عقب حقنها بهذا الامر - أخبار كلمتك

لقيت فتاة عشرينية حتفها، نتيجة تعرضها لحقن بمادة غريبة، في عيادة طبية بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية فتاة تُدعى آية توفيت عقب تعرضها لحقنة مستعملة، بمادة غريبة، في إحدى العيادات بشارع هائل بصنعاء.

وأوضحت المصادر، أن الفتاة كانت تعاني من "صنفور" في رأسها ووصف لها الطبيب مضادًا حيويًا، وبعد أيام من استخدامه ذهبت لتغيير "الفراشة" في عيادة قريبة، وبعد تركيب الفراشة الجديدة، قامت الممرضة بتجربتها، بحقنة مستعملة، من مريض آخر، وحقنتها بعلاج غير مخصص لها، دون معرفة والدتها التي كانت برفقتها.

وأضافت المصادر أن الفتاة "آية" شعرت بصعوبة في التنفس، عقب تعرضها للحقنة مباشرة، وبدلًا من إنقاذها، رفضت الممرضة فعل شيء لإنقاذها، وطلبت من الأم إسعاف ابنتها، لكن الفتاة لفظت أنفاسها عقب نقلها إلى أحد المستشفيات، الذي رفض استقبالها بسهولة، نتيجة انتكاسة حالتها بشكل شبه تام.



وأكدت المصادر، فشل محاولات إنعاش الفتاة، لمدة يوم كامل، في المستشفى، بسبب انقطاع الأوكسجين عن الدماغ والقلب، لتفارق الحياة نتيجة الخطأ الطبي القاتل.



وطالبت المصادر، بمحاسبة العيادة والممرضة المسؤولة عن الجريمة، والتي تسببت في إزهاق روح فتاة قدمت إليها بكامل صحتها.