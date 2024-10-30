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وفاة شابة بطريقة مروعة في صنعاء عقب حقنها بهذا الامر - أخبار كلمتك

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وفاة شابة بطريقة مروعة في صنعاء عقب حقنها بهذا الامر - أخبار كلمتك

وفاة شابة بطريقة مروعة في صنعاء عقب حقنها بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:49 صباحاً - كلمتك/خاص:

لقيت فتاة عشرينية حتفها، نتيجة تعرضها لحقن بمادة غريبة، في عيادة طبية بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية فتاة تُدعى آية توفيت عقب تعرضها لحقنة مستعملة، بمادة غريبة، في إحدى العيادات بشارع هائل بصنعاء.

وأوضحت المصادر، أن الفتاة كانت تعاني من "صنفور" في رأسها ووصف لها الطبيب مضادًا حيويًا، وبعد أيام من استخدامه ذهبت لتغيير "الفراشة" في عيادة قريبة، وبعد تركيب الفراشة الجديدة، قامت الممرضة بتجربتها، بحقنة مستعملة، من مريض آخر، وحقنتها بعلاج غير مخصص لها، دون معرفة والدتها التي كانت برفقتها.

وأضافت المصادر أن الفتاة "آية" شعرت بصعوبة في التنفس، عقب تعرضها للحقنة مباشرة، وبدلًا من إنقاذها، رفضت الممرضة فعل شيء لإنقاذها، وطلبت من الأم إسعاف ابنتها، لكن الفتاة لفظت أنفاسها عقب نقلها إلى أحد المستشفيات، الذي رفض استقبالها بسهولة، نتيجة انتكاسة حالتها بشكل شبه تام.


وأكدت المصادر، فشل محاولات إنعاش الفتاة، لمدة يوم كامل، في المستشفى، بسبب انقطاع الأوكسجين عن الدماغ والقلب، لتفارق الحياة نتيجة الخطأ الطبي القاتل.


وطالبت المصادر، بمحاسبة العيادة والممرضة المسؤولة عن الجريمة، والتي تسببت في إزهاق روح فتاة قدمت إليها بكامل صحتها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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