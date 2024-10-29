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الحكومة الشرعية تتخذ قرار صارم(وثائق) - أخبار كلمتك

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الحكومة الشرعية تتخذ قرار صارم(وثائق) - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تتخذ قرار صارم(وثائق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:48 مساءً - كلمتك: خاص

 


اتخذ وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية قرار بشأن تعديل رسوم تراخيص المنشئات الطبية الخاصة .


وجاء في نص القرار:

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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