مطالبة البنك المركزي بعدن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن الفارق الكبير بين سعر البيع والشراء، في الدولار والريال السعودي

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الفارق الكبير بين سعر البيع والشراء، في الدولار والريال السعودي، يساهم في زيادة نشاط المضاربة بهدف تحقيق الأرباح والمتاجرة



وعن دور البنك المركزي بعدن قال وفيق صالح:

من المهم أن يتدخل البنك المركزى، لتقليص هذا الهامش بين سعري البيع والشراء، ويلزم منشآت وشركات الصرافة بذلك حتى لا تتحول المتاجرة بسعر الصرف هدفاً لكل اللاهثين وراء تحقيق الأرباح، على حساب المصلحة العامة للبلد