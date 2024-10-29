شاهد بالصور .. هذا ماحدث بمحافظة صعدة اليوم - أخبار كلمتك

شهدت محافظة صعدة عصر اليوم هطول أمطار

واكدت مصادر ان امطار خفيفة الى متوسطة هطلت على مديريه غمر /محافظة صعدة مساء اليوم



هذا توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء طقس بارد نسبيا أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في 7 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن محافظات (البيضاء، اجزاء من اب والضالع، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة)، ستشهد أجواد باردة نسبيا خلال الساعات القادمة.

وفقا للمركز، فقد سجلت محافظة ذمار، اليوم، أدنى درجة حرارة بمعدل 9 درجات، يليها صنعاء وصعدة وإب والبيضاء وعمران بواقع 11 درجة مئوية ثم المحويت 12 درجة