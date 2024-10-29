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شاهد بالصور .. هذا ماحدث بمحافظة صعدة اليوم - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. هذا ماحدث بمحافظة صعدة اليوم - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. هذا ماحدث بمحافظة صعدة اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك: خاص

شهدت محافظة صعدة عصر اليوم هطول أمطار

واكدت مصادر ان امطار خفيفة الى متوسطة هطلت على مديريه غمر /محافظة صعدة مساء اليوم 


هذا توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر،  اليوم الثلاثاء طقس بارد نسبيا أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في 7 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة. 

وذكر المركز في نشرته اليومية أن محافظات (البيضاء، اجزاء من اب والضالع، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة)، ستشهد أجواد باردة نسبيا خلال الساعات القادمة. 

وفقا للمركز، فقد سجلت محافظة ذمار، اليوم، أدنى درجة حرارة بمعدل 9 درجات، يليها صنعاء وصعدة وإب والبيضاء وعمران بواقع 11 درجة مئوية ثم المحويت 12 درجة015d53a4fe.jpg548ab4ac1b.jpg6d51095cd9.jpg954dcade25.jpg9bef83a095.jpg

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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