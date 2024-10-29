الكشف عن استلام هؤلاء ل١٠ الف ريال سعودي شهريا - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:من امس اقرأ تكهنات بشأن الدعوات التي وجهتها المملكة العربية السعودية لعدد من الاعلاميين اليمنيين وما اذا كان لذلك علاقة بوجود مشاورات جديدة ..

واضاف:والحقيقة ان الدعوات لا علاقة لها بالطاولة رقم 6 ، ولا أي مشاركة سياسية ، وانما تم دعوة بعض وليس كل الاعلاميين اليمنيين الذين شاركوا في مشاورات الرياض ، لحضور فعاليات "ليالي يمنية" ضمن برنامج 'موسم الرياض" ، حيث تم تخصيص اسبوع لليمن في موسم الرياض ، ومدة الزيارة خمسة ايام فقط ، ولم يسجلوا اي احد جديد ولم يستدعوا كل الفريق.

واختتم:اما بقية الفريق الاعلامي المشارك في مشاورات الرياض 2022 فهم يستلمون مخصصاتهم بانتظام عشرة الاف ريال سعودي لكل شهر ، وهذا امتياز حظي به المشاركون في المحور الاعلامي فقط دونا عن باقي المشاركين في محاور المشاورات.

