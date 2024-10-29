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الكشف عن استلام هؤلاء ل١٠ الف ريال سعودي شهريا - أخبار كلمتك

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الكشف عن استلام هؤلاء ل١٠ الف ريال سعودي شهريا - أخبار كلمتك

الكشف عن استلام هؤلاء ل١٠ الف ريال سعودي شهريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:من امس اقرأ تكهنات بشأن الدعوات التي وجهتها المملكة العربية السعودية لعدد من الاعلاميين اليمنيين وما اذا كان لذلك علاقة بوجود مشاورات جديدة ..
واضاف:والحقيقة ان الدعوات لا علاقة لها بالطاولة رقم 6 ، ولا أي مشاركة سياسية ، وانما تم دعوة بعض وليس كل الاعلاميين اليمنيين الذين شاركوا في مشاورات الرياض ، لحضور فعاليات "ليالي يمنية" ضمن برنامج 'موسم الرياض" ، حيث تم تخصيص اسبوع لليمن في موسم الرياض ، ومدة الزيارة خمسة ايام فقط ، ولم يسجلوا اي احد جديد ولم يستدعوا كل الفريق.
واختتم:اما بقية الفريق الاعلامي المشارك في مشاورات الرياض 2022 فهم يستلمون مخصصاتهم بانتظام عشرة الاف ريال سعودي لكل شهر ، وهذا امتياز حظي به المشاركون في المحور الاعلامي فقط دونا عن باقي المشاركين في محاور المشاورات.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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