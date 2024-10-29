الاعلان صرف المرتبات رسميا - أخبار كلمتك

أكدت مصادر في مالية وزارة الدفاع بعدن أن مرتبات شهر سبتمبر لمنتسبي الجيش ستُصرف مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الحكومة اليمنية لتحسين أوضاع العسكريين وتلبية احتياجاتهم المالية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت المصادر أن وزارة الدفاع استكملت كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف مرتبات شهر سبتمبر لجميع الوحدات العسكرية في المنطقة الرابعة، من أجل تخفيف الضغوط المالية على العسكريين وأسرهم.