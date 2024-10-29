الأمم المتحدة تثير جدل واسع عقب قيامها بامر صادم بحق توأم مسنين في صنعاء تهدم منزلهم - أخبار كلمتك

اثار منشور لمفوضية اللاجئين بصنعاء موجة سخط عقب حديثها عن تؤام مسنين تهدم منزلهم بسبب الامطار.

وقال ناشطون:كنا نتوقع ان تعلن المفوضية انها وفرت منزل للمسنيين بدلا من منزلهم الذي تهدم الا انها تحدثت عن ضياع وثائق المسنين ماتسبب بعدم دخولهم للوكندة.

واضافوا:اعلنت المفوضية تكفلها باستخراج وثائق للمسنين ليتمكنوا من دخول اللوكندة.

وجاء بمنشور المفوضية :

حسن وحسين، توأمان مسنان، يقيمان في صنعاء، فقدا مأواهما جراء انهيار سقف مسكنهما بسبب الأمطار الغزيرة. وبسبب فقدانهما لوثائق هوية، لم يتمكنا من الإقامة في النُزل المحلية (لوكندة)، مما اضطرهما إلى النوم في سيارة حتى قام الجيران باستئجار غرفة لهما.

في الوقت الراهن، يعمل الفريق القانوني التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تيسير حصولهما على وثائق الهوية.