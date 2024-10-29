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الأمم المتحدة تثير جدل واسع عقب قيامها بامر صادم بحق توأم مسنين في صنعاء تهدم منزلهم - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة تثير جدل واسع عقب قيامها بامر صادم بحق توأم مسنين في صنعاء تهدم منزلهم - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تثير جدل واسع عقب قيامها بامر صادم بحق توأم مسنين في صنعاء تهدم منزلهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - كلمتك/خاص:

اثار منشور لمفوضية اللاجئين بصنعاء موجة سخط عقب حديثها عن تؤام مسنين تهدم منزلهم بسبب الامطار.
وقال ناشطون:كنا نتوقع ان تعلن المفوضية انها وفرت منزل للمسنيين بدلا من منزلهم الذي تهدم الا انها تحدثت عن ضياع وثائق المسنين ماتسبب بعدم دخولهم للوكندة.
واضافوا:اعلنت المفوضية تكفلها باستخراج وثائق للمسنين ليتمكنوا من دخول اللوكندة.
وجاء بمنشور المفوضية :
حسن وحسين، توأمان مسنان، يقيمان في صنعاء، فقدا مأواهما جراء انهيار سقف مسكنهما بسبب الأمطار الغزيرة. وبسبب فقدانهما لوثائق هوية، لم يتمكنا من الإقامة في النُزل المحلية (لوكندة)، مما اضطرهما إلى النوم في سيارة حتى قام الجيران باستئجار غرفة لهما.

في الوقت الراهن، يعمل الفريق القانوني التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تيسير حصولهما على وثائق الهوية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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