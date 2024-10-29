الزبيدي يندد باعتقال هذا القيادي ويؤكد بانه يبحث عن منصب - أخبار كلمتك

قال القيادي بمليشيا الحوثيين عبدالغني الزبيدي:يا مهدي المشاط.. رداد سعيد الحذيفي ليس خائنا ولاعميلا.

واضاف:لقد كانا حادا في خطابه وفي تغريداته ويعلم الله أنني من أوائل من اساء إليهم رداد.. كان يبحث عن مكانه له في عالم السياسة والاعلام.. لكنه ليس خائنا ولاعميلا.

واختتم:اتمنى عليكم بعد هذه الفترة من سجنه ان تتكرموا بأطلاقه واطلاق من لم يثبت خيانته خلال الفترة الماضية