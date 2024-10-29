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الزبيدي يندد باعتقال هذا القيادي ويؤكد بانه يبحث عن منصب - أخبار كلمتك

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الزبيدي يندد باعتقال هذا القيادي ويؤكد بانه يبحث عن منصب - أخبار كلمتك

الزبيدي يندد باعتقال هذا القيادي ويؤكد بانه يبحث عن منصب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي بمليشيا الحوثيين عبدالغني الزبيدي:يا مهدي المشاط.. رداد سعيد الحذيفي ليس خائنا ولاعميلا. 
واضاف:لقد كانا حادا في خطابه وفي تغريداته ويعلم الله أنني من أوائل من اساء إليهم رداد.. كان يبحث عن مكانه له في عالم السياسة والاعلام.. لكنه ليس خائنا ولاعميلا. 
واختتم:اتمنى عليكم بعد هذه الفترة من سجنه ان تتكرموا بأطلاقه واطلاق من لم يثبت خيانته خلال الفترة الماضية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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