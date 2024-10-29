شاب يرتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

القت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة القبض على المتهم (م. ع. ع. ص) البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم في مديرية الخوخة، وذلك على خلفية تورطه في جريمة قتل عمد.

وقالت شرطة الحديدة إنه ووفقًا للتحقيقات، فقد أقدم المتهم على إطلاق النار باستخدام سلاح نوع "كلاشينكوف" على المجني عليه (ع. ص. ش) البالغ من العمر 28 عامًا، مما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، فيما تم إيداع المتهم الحجز للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع الاستمرار في متابعة التطورات والتحقيق في الأسباب التي أشارت إلى أنها خلافات عائلية.