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شاب يرتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

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شاب يرتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

شاب يرتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - كلمتك/خاص:

القت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة القبض على المتهم (م. ع. ع. ص) البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم في مديرية الخوخة، وذلك على خلفية تورطه في جريمة قتل عمد.

وقالت شرطة الحديدة إنه ووفقًا للتحقيقات، فقد أقدم المتهم على إطلاق النار باستخدام سلاح نوع "كلاشينكوف" على المجني عليه (ع. ص. ش) البالغ من العمر 28 عامًا، مما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، فيما تم إيداع المتهم الحجز للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع الاستمرار في متابعة التطورات والتحقيق في الأسباب التي أشارت إلى أنها خلافات عائلية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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