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الكشف عن سبب مغادرة الرئيس العليمي العاصمة عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب مغادرة الرئيس العليمي العاصمة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب مغادرة الرئيس العليمي العاصمة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:24 مساءً - كلمتك/خاص:

غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء العاصمة المؤقتة عدن، الى المملكة العربية السعودية في طريقه الى جمهورية مصر العربية بدعوة من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق اعماله الأسبوع المقبل.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيجري خلال اليومين المقبلين، مشاورات في الرياض مع فاعلين اقليميين ودوليين حول مستجدات الاوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم الى جانب الاصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة و تداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واكد المصدر الرئاسي حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، وابقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ونوه المصدر في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين، والدوليين في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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