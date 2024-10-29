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عاجل : الرئيس العليمي يغادر عدن في طريقه إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

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عاجل : الرئيس العليمي يغادر عدن في طريقه إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل : الرئيس العليمي يغادر عدن في طريقه إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:08 مساءً - كلمتك/ خاص

غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء العاصمة المؤقتة عدن، الى المملكة العربية السعودية في طريقه الى جمهورية مصر العربية بدعوة من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق اعماله الأسبوع المقبل. 

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيجري خلال اليومين المقبلين، مشاورات في الرياض مع فاعلين اقليميين ودوليين حول مستجدات الاوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم الى جانب الاصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة و تداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واكد المصدر الرئاسي حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، و الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، وابقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ونوه المصدر في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين، والدوليين في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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