عاجل : الرئيس العليمي يغادر عدن في طريقه إلى هذه الدولة - أخبار كلمتك

غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء العاصمة المؤقتة عدن، الى المملكة العربية السعودية في طريقه الى جمهورية مصر العربية بدعوة من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق اعماله الأسبوع المقبل.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيجري خلال اليومين المقبلين، مشاورات في الرياض مع فاعلين اقليميين ودوليين حول مستجدات الاوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم الى جانب الاصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة و تداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واكد المصدر الرئاسي حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، و الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، وابقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ونوه المصدر في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين، والدوليين في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.